60 % россииян не поддерживают идею усыновления иностранцами русских детей

Согласно полученным данным, лишь 32 % опрошенных выступают «за», так как видят в этом возможность для детей обрести настоящую семью. 60 % россиян, принявших участие в социологическом исследовании, не поддерживают идею усыновления детей из России иностранцами. Они считают, что дети должны оставаться на родине, даже если при этом им придется воспитываться в детских домах.

Вопрос о международном усыновлении делит общество на три группы: молодежь 18-24 лет в 76 % случаев выступает за международное устройство, россияне старше 45 лет преимущественно против (67-81 %), в группе 25-44 лет мнения разделились примерно поровну.

Еще один критерий дифференциации – уровень урбанизированности. Так, жители Москвы и Санкт-Петербурга чаще говорят о необходимости международного усыновления: 53 % против 16 % среди жителей села.

В два раза чаще «за» выступают россияне с высшим образованием (40 % против 21 % в группе с неполным средним образованием).

В поддержку нового законопроекта о запрете усыновления и передачи сирот из России гражданам недружественных стран, который рассматривает Госдума, выступили 63 % респондентов, не одобряют – 21 % граждан, сообщает ВЦИОМ.

Главный довод сторонников инициативы – «где родился, там и пригодился; дети должны оставаться в своей стране» – 25 %. При этом 13 % переживают за безопасность российских детей за границей, 12% опрошенных считают, что приоритет должен быть у российских усыновителей, а 7 % респондентов беспокоятся о нетрадиционных ценностях Запада и их возможном влиянии на детей.

Напомним, в 2012 году уже был принят закон, ограничивающий возможный круг иностранных усыновителей – «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», известный как «Закон Димы Яковлева». Этот закон запретил усыновлять российских детей гражданам ряда западных стран, включая США.