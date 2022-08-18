Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:09 0

По полису медстрахования можно получить помощь в любом регионе РФ

Бесплатное лечение предоставят только в рамках базовой программы ОМС

По полису медстрахования можно получить помощь в любом регионе РФ
Фото: Амур.инфо

О том, что входит в базовую программу российских медполисов, и куда бежать, если в экстренной помощи вам отказали, небольшой ликбез в своем телеграм-канале опубликовала Госдума.

Даже если вы уехали в отпуск или командировку по России, вам не нужно менять поликлинику, чтобы получить медпомощь. Но есть и ограничения, эта помощь не должна выходить за рамки базовой программы страхования.

В неё входит медицинская помощь при травмах и отравлениях, беременности и родах, болезнях органов дыхания, пищеварения, мочеполовой системы, кожи, кожно-мышечной системы и ряда других. Подробнее узнать, подпадает ли ваш случай под ОМС, вы можете, позвонив в ту страховую компанию, которая выдала полис.

Отмечается, что отказать в медицинской помощи, особенно экстренной, вам не имеют права. Но если вы все же столкнулись с бездействием медиков, обратитесь к заведующему отделением или руководителю медицинской организации.

Также вы всегда можете позвонить на горячую линию вашей страховой компании, номер которой, как правило, указан на самом полисе.

Своя горячая линия есть и в Росздравнадзоре, на неё следует звонить, если ваши права в сфере охраны здоровья нарушаются: 8 800 550 99 03.

Подумать о замене полиса ОМС стоит, если вы переехали в другой регион. О смене места жительства необходимо сообщить в местный филиал вашей страховой компании. Если в том городе, где вы теперь проживаете, нет филиала вашей страховой компании, то нужно обратиться в любую другую, страхующую граждан по ОМС.

Просмотров всего: 56

#здоровье

распечатать


Общество

В Амурской области продолжается вакцинация от COVID-19
Общество

После вмешательства прокуратуры в амурских медорганизациях ремонтируют оборудование

Происшествия

Амурчанин умер после укуса клеща

В России и мире

Солистка группы «2Маши» Мария Шейх попала в реанимацию из-за травмы головы