По полису медстрахования можно получить помощь в любом регионе РФ

Даже если вы уехали в отпуск или командировку по России, вам не нужно менять поликлинику, чтобы получить медпомощь. Но есть и ограничения, эта помощь не должна выходить за рамки базовой программы страхования.

В неё входит медицинская помощь при травмах и отравлениях, беременности и родах, болезнях органов дыхания, пищеварения, мочеполовой системы, кожи, кожно-мышечной системы и ряда других. Подробнее узнать, подпадает ли ваш случай под ОМС, вы можете, позвонив в ту страховую компанию, которая выдала полис.

Отмечается, что отказать в медицинской помощи, особенно экстренной, вам не имеют права. Но если вы все же столкнулись с бездействием медиков, обратитесь к заведующему отделением или руководителю медицинской организации.

Также вы всегда можете позвонить на горячую линию вашей страховой компании, номер которой, как правило, указан на самом полисе.

Своя горячая линия есть и в Росздравнадзоре, на неё следует звонить, если ваши права в сфере охраны здоровья нарушаются: 8 800 550 99 03.

Подумать о замене полиса ОМС стоит, если вы переехали в другой регион. О смене места жительства необходимо сообщить в местный филиал вашей страховой компании. Если в том городе, где вы теперь проживаете, нет филиала вашей страховой компании, то нужно обратиться в любую другую, страхующую граждан по ОМС.