Что ждет амурчан, которые живут в зонах затопления

Фото: Светлана Митина

Практически каждый год большая вода приходит в населенные пункты Амурской области. Иногда она подтапливает лишь сенокосы и создает перемывы на дорогах, а иногда заходит в десятки и даже сотни дворов, уничтожая имущество и оставляя людей без крыши над головой.

При этом сразу в нескольких муниципалитетах люди продолжают жить в домах, пострадавших от наводнения и признанных непригодными для проживания. Но амурчане выбирают этот рискованный вариант добровольно. Сначала получают жилищные сертификаты, покупают другое жилье, потом продают его. И возвращаются в свои ранее затопленные дома, которые по закону можно отсудить у администрации. Жить в них нельзя, максимум, использовать как дачи, но людей это не останавливает.

Другие же получают деньги по жилищному сертификату и строят новое жилье в том же селе, а иногда и на том же участке, где уже стоит их затопленный, непригодный для проживания дом. Надеются, что ситуация не повторится. Но под час стихия доказывает обратное. А право на повторное получение сертификата законодательством уже не предусмотрено, поясняют в амурском министерстве юстиции.

Фото: Амур.инфо

— Ситуация с паводком в регионе может развиваться по нескольким сценариям, – рассказывает заместитель директора Амурского гидрометцентра Елена Печкина. – В первом случае подтапливаются поймы рек, это довольно частое явление, которое мы наблюдаем каждый год. Но иногда в результате паводка вода в реках достигает отметки «неблагоприятное явление» или «опасное явление», когда уже страдают домовладения. Так как наши реки имеют дождевое питание, из-за обильных осадков отметка «опасное явление» может быть зафиксирована даже там, где обычно до затопления домов не доходит. К примеру, как это было сейчас в Тындинском округе из-за рекордного количества осадков на севере области. В 2021 году такая ситуация наблюдалась по всему течению Амура.

Но, как говорят в гидрометцентре, это одна ситуация. Другая же – когда люди строят дома на территориях, в первую очередь попадающих в зону затопления. Пример – Владимировка, в которой практически половина домов построена в пойме.

Фото: Амур.инфо

Для защиты от паводков в регионе собираются строить дамбы. Однако в долгосрочной перспективе это тоже не панацея. Сценарий паводка может развиваться таким образом, что высоты дамбы окажется недостаточно, ведь как поведет себя стихия в условиях изменения климата, предсказать не всегда возможно.

Глава Приамурья Василий Орлов уже обращал внимание на то, что выделять средства на берегоукрепление сел, где проживает менее 500 человек и наблюдается постоянный отток населения, не всегда эффективно – строительство таких дамб может обойтись бюджету в сумму, превышающую миллиард рублей.

Специалисты приходят к единому выводу: целесообразней переселять людей на неподтапливаемые территории. Сейчас предлагается разработать федеральную программу по отселению из зон затопления, в том числе с использованием механизмов льготного дальневосточного ипотечного кредитования.

Фото: Светлана Митина

К слову, в Амурской области уже не первый год проводится работа по установлению зон затопления и подтопления. В 2020-м году их установили на территории 10 населенных пунктов Селемджинского района. В 2021 году – на территориях 46 населенных пунктов Архаринского (4), Благовещенского (3), Константиновского (3), Михайловского (11), Мазановского (1) районов и Завитинского (6), Ивановского (10), Белогорского (7) муниципальных округов, а также на территории городского округа Белогорск. В текущем году выполнение работ предусмотрено на территории 20 муниципальных образований в границах 151 населенного пункта Амурской области. Срок завершения работ по контрактам – IV квартал 2022 года, сообщили корреспонденту Амур.инфо в региональном минприроды.

Исходя из полученных данных, будет решаться вопрос о том, на каких территориях амурчанам запретят строить новое жилье, дабы избавить домовладения от возможного затопления. Для этого, по мнению главы региона, также необходима отмена «дачной амнистии» для ИЖС в зонах затопления, так как она допускает бесконтрольное строительство и регистрацию прав собственности на дома в тех зонах, которые регулярно страдают от паводков.

Тем временем, Амур.инфо запустило на главной странице сайта новое голосование. Ждем ответов читателей на вопрос «Как защититься от паводков в Амурской области?».