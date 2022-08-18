Атмосферное музыкальное шоу пройдет в галерее PUSHKARЁV

Фото: галерея PUSHRARЁV

Магическое сочетание клавишных, гитар, перкуссии, саксофона и множества вокалистов не оставит равнодушными любителей музыки и людей, которым хочется расширить свои культурные границы и просто приятно отдохнуть после трудовой недели.

По словам организаторов, зрителей ждет не просто фееричное музыкальное шоу, состоящее из хитов мировой музыки в стилистике соул, r’n’b, босса нова и блюз, но и новый для города формат, где каждый зритель делает то, что ему нравится – гуляет по выставке, общается, слушает стильную музыку, фотографируется, пьет напитки. Главная задача вечера – создать гостям настроение и окунуть их в атмосферу салунов и кабаре 20-го века. Для этого в этот вечер придуман коктейльный дресс-код.

Фото: галерея PUSHKARЁV

Соседство жанров в искусстве может быть максимально продуктивным. Музыка, живопись, графика – всё это соединили в одном выступлении для лучшего восприятия. Вечер гарантирует быть ярким, запоминающимся и по-своему необычным.

Фото: галерея PUSHKARЁV

—Наши зрители уже начинают «привыкать», что мы стараемся удивлять публику и делать новые и запоминающееся события. Горожанам так этого сейчас не хватает. Шикарный вечер, где гости почувствуют удовольствия всеми органами чувств – это ещё один подарок гостям нашей выставки. Сильнейший состав музыкантов, которых мы собрали в одном пространстве, создадут неповторимую атмосферу душевного праздника, – рассказал Евгений Пушкарёв, основатель Галереи PUSHKARЁV.



На шоу выступят Сергей Терехов, Владимир Шулепин, Валерия Беченко, Иван Лошаков, Евгения Тишковская, Андрей Коршунов, Андрей Ильченко. Имя одного из музыкантов организаторы держат в секрете. Это будет еще один сюрприз… Это будет незабываемо.

Фото: галерея PUSHKARЁV

Музыкальное мероприятие состоится 19 августа в Арт-Галерее PUSHKARЁV.



Дресс-код: коктейльный.



Начало в 19:00.



Стоимость билета: 2 500 рублей с персоны (в стоимость включено посещение концерта и выставки, фотосъемка и фуршет с алкогольными напитками).



Приобрести билеты можно в Галерее PUSHKARЁV, на сайте pushkarevgallery.ru.



Справки по телефону 8 914 5 578-578.

Фото: галерея PUSHKARЁV