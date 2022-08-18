Амурские работодатели готовы предложить от 100 000 рублей стоматологам и автомеханикам

Фото: Светлана Митина

Средняя зарплата, которую готовы платить амурские компании своим сотрудникам, составляет около 40 тысяч рублей. Но есть предложения куда более привлекательные – где заработок составляет свыше ста тысяч рублей.

Такие доходы чаще обещают специалистам с высокой квалификацией и большим опытом. На основе данных площадки «Авито Работа» специалисты подобрали пять вакансий для жителей Амурской области с зарплатой выше ста тысяч рублей.

Такие зарплаты предлагают врачам-стоматологам. Эта специальность традиционно входит в топ по уровню дохода. Так, в Белогорске стоматологу с высшим образованием и опытом не менее одного года обещают платить от 100 до 300 тысяч рублей. Размер заработка будет зависеть от числа принятых пациентов, вида и объёмов проведённого лечения. Клиника даже готова обеспечить иногороднего специалиста жильём.

Ещё одной специальностью в нашем регионе, где зарплата существенно выше средней, считается автомеханик-автослесарь. К примеру, один из автосервисов в Благовещенске предлагает опытному специалисту от 100 до 140 тысяч рублей в месяц. Компания гарантирует мастеру постоянный поток клиентов, однако ждёт от него не только хороших технических знаний, но умения аналитически мыслить при решении поставленных задач.

На высокий уровень дохода может рассчитывать и опытный менеджер по продажам. До 150 тысяч рублей поднимается ежемесячная зарплата менеджера по продажам оборудования и материалов для сварочного производства. Так, специалиста с навыками ведения переговоров и оптово-розничных продаж, знанием 1С и специального ПО для складского учёта подыскивают в Свободном. Менеджеру поручат расширять клиентскую базу, курировать сделки, консультировать заказчиков по разным вопросам, включая технические. Зарплата сотрудника будет складываться из фиксированной части и процентов с продаж.

Дорогостоящего облицовщика-плиточника с опытом работы не менее пяти лет ищут в Благовещенске. Ему обещают платить от 100 до 150 тысяч рублей. Компания по ремонту жилых и коммерческих помещений даже обеспечит сотрудника униформой и возместит ему расходы на инструменты.

Замыкает топ дорогих вакансий риэлтор. Заработки агентов недвижимости зависят от их активности и опыта, а порой и от удачного стечения обстоятельств. В одной из риэлтерских компаний Благовещенска специалисту обещают ежемесячный доход не менее 100 тысяч рублей. При этом проценты от сделки будут расти вместе с карьерным продвижением от стажёра до партнёра. Но есть ли в этом доходе фиксированная часть и какова её доля, стоит уточнить у работодателя.