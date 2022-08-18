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18августа
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Амурчане ещё успевают повлиять на кадастровую стоимость своих участков

В Центре кадастровой оценки принимают замечания до 10 сентября

Амурчане ещё успевают повлиять на кадастровую стоимость своих участков
Фото: Амур.инфо

Специалисты Центра государственной кадастровой оценки Амурской области провели оценку земельных участков в населенных пунктах, на землях сельхозназначения и других категорий. Проект отчета накануне был принят Росреестром и уже опубликован в открытом доступе.

— Каждый житель региона может ознакомиться с отчетом и узнать, какая кадастровая стоимость рассчитана для его земельного участка. Если собственник нашел неточность, он может подать замечания к проекту отчëта, которые принимаются до 10 сентября 2022 года, – отметила директор Центра государственной кадастровой оценки Амурской области Оксана Курганова.

При оформлении замечаний собственник указывает:

  • фамилию, имя и отчество физического лица или полное наименование юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты лица, представившего замечание к проекту отчета;
  • кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении которого возникли вопросы;
  • указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым представляется замечание (при необходимости).

Также могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, и иные документы. В них должны содержаться сведения о характеристиках объекта недвижимости, которые не учли при расчёте их кадастровой стоимости.

Ознакомиться с информацией можно на сайте Центра в разделе «Отчеты об оценке», далее «Проекты отчетов», а также на странице Фонда данных государственной кадастровой оценки.

Кроме этого, узнать промежуточную кадастровую стоимость своего объекта недвижимости собственник может на сайте cgko28.ru.

— Имущественный налог, в том числе земельный, рассчитывается исходя из кадастровой стоимости объекта недвижимости. Рекомендую собственникам земельных участков уделить время и проверить данные, -– подчеркнул министр имущественных отношений Сергей Олиферов.

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#налоги #экономика

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