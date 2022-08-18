В Амурской области появится новая площадка для биатлона

В селе Новоивановка Свободненского района обустроят стрельбище на 20 огневых рубежей и лыжную трассу. Специализированную площадку возведут недалеко от местной школы, где около половины учеников занимаются биатлоном.

Школа в Новоивановке уже год готовит юных биатлонистов. На уроках физкультуры дети и раньше учились кататься на лыжах, а с 2021 года приобщились к биатлону. Сейчас биатлоном занимаются около 30 школьников.

Фото: пресс-служба администрации Свободненского района

— В этом году мы передадим Новоивановской школе газобаллонные пневматические винтовки, чтобы у образовательного учреждения была современная материально-техническая база для обучения ребят биатлону. Стрельбище, которое здесь планируют сделать к началу учебного года, позволит не только проводить тренировки с детьми, но и организовывать соревнования по биатлону областного уровня, – отметил президент Федерации биатлона Амурской области Сергей Кузнецов.

С инициативой создания стрельбища и лыжной трассы выступила Федерация биатлона Амурской области. А помощь в создании комплексной площадки в Новоивановке окажет «Газпром трансгаз Томск». Подобное стрельбище в этом году создадут на территории Бурейского муниципального округа в посёлке городского типа Новобурейский, сообщает администрация Свободненского района.

Справка АИ



В Приамурье биатлоном занимаются в Зее, Новоивановке, Ромнах, Кундуре, Свободном, селах Овсянка, Романовка и в Благовещенске. В областном центре ребята базируются на 23-й школе (Моховая Падь). Принимают в секцию мальчиков и девочек от девяти лет. Занимаются они бесплатно. В Благовещенске этим видом спорта увлечены 88 ребят, а всего по области около 150 биатлонистов.