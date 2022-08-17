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17августа
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сегодня, 18:49 0

Отпугиватель птиц появится в бывшем сквере «Бабочка»

Мэр Благовещенска после очередного рейда по городу решил бороться с засильем голубей

Отпугиватель птиц появится в бывшем сквере «Бабочка»
Фото: Амур.инфо

Кроме того, на своей странице в телеграм-канале Олег Имамеев запустил опрос о том, что думают жители областной столицы о прикармливании голубей в общественных местах. Сам он считает, что результат подобного альтруизма не заставляет себя ждать.

— Каждая пернатая особь может разносить по городу за год 3-5 килограммов помета. Все эти центнеры оседают в наших скверах: на плитке, скамьях, арт-объектах, деревьях и так далее, – отметил глава города. – Продукты жизнедеятельности голубей помимо того, что не эстетично выглядят, ещё и способствуют разъеданию поверхностей.

Вопросом о голубях, а точнее о последствиях кормления птиц в общественных местах, мэр задался накануне, во время проверки состояния общественных территорий. Помимо мусора, который оставляют сами горожане, и актов вандализма, картину усугубляет и обилие продуктов жизнедеятельности пернатых, которых благовещенцы даже привечают, подкармливая хлебом и пшеном.

Отметив эту картину, не радующую глаз, мэр пообещал установить отпугиватель птиц в обновленном сквере «Бабочка».

— Также монтируем информационные таблички. Но эти меры будут неэффективны, если вы, дорогие друзья, не перестанете кормить птиц, – добавил он.

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#животные #ЖКХ #мэрия

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