Несколько районов Благовещенска остались без электричества
Электроэнергию планируют вернуть в течение часа
Обновлено: 18:48
Отключение на сетях электроснабжения зафиксировано на двух фидерах подстанции «Сетевая». Специалисты АКС оперативно выехали на место для подключения потребителей к сети, сообщает пресс-служба компании.
На данный момент без электроэнергии остались жители районов, ограниченных следующими улицами:
- 50 лет Октября – Октябрьская – Островского – Горького;
- 50 лет Октября – Амурская – Шевченко – Горького;
- Октябрьская – Кузнечная – Тенистая – Островского.
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По информации АКС, в 18:09 к электроэнергии подключено большинство потребителей. Без ресурса временно остаются несколько домов частного сектора.
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