Несколько районов Благовещенска остались без электричества

На данный момент без электроэнергии остались жители районов, ограниченных следующими улицами:

50 лет Октября – Октябрьская – Островского – Горького;

50 лет Октября – Амурская – Шевченко – Горького;

Октябрьская – Кузнечная – Тенистая – Островского.

Новость обновлена

По информации АКС, в 18:09 к электроэнергии подключено большинство потребителей. Без ресурса временно остаются несколько домов частного сектора.