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17августа
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сегодня, 17:41 0

Несколько районов Благовещенска остались без электричества

Электроэнергию планируют вернуть в течение часа

Несколько районов Благовещенска остались без электричества
Фото: Амур.инфо

Обновлено: 18:48

Отключение на сетях электроснабжения зафиксировано на двух фидерах подстанции «Сетевая». Специалисты АКС оперативно выехали на место для подключения потребителей к сети, сообщает пресс-служба компании.

На данный момент без электроэнергии остались жители районов, ограниченных следующими улицами:

  • 50 лет Октября – Октябрьская – Островского – Горького;
  • 50 лет Октября – Амурская – Шевченко – Горького;
  • Октябрьская – Кузнечная – Тенистая – Островского.

Новость обновлена

По информации АКС, в 18:09 к электроэнергии подключено большинство потребителей. Без ресурса временно остаются несколько домов частного сектора.

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#ЖКХ #энергетика

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