В Амурской области подготовка к отопительному сезону идет в по плану

На сегодняшний день отремонтировано 259 котлов и заменено 60, проложено 20,94 километра новых тепловых, 12,45 километра водопроводных и 1,7 километра канализационных сетей. В целом котельные области готовы к зиме на 70,9 %, тепловые сети на 72,6 %, водопроводные на 72,9 %, готовность жилищного фонда составляет 73,4 %, сообщил министр ЖКХ Алексей Тарасов на правительственном заседании.

Кроме того, до начала отопительного сезона на ремонт электрических сетей и 887 трансформаторных подстанций потратят порядка 379 миллионов рублей.

В рамках программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса» на подготовку к отопительному периоду 2022-2023 годов выделено свыше 1,2 миллиарда рублей, которые распределены на первоочередные мероприятия по ремонту аварийных объектов, сообщает пресс-служба областного правительства.

Топливные предприятия муниципальных образований начали заготовку угля для жителей области. По состоянию на десятое августа завезено 280 тонн угля с разрезов Красноярского края, 2 915 тонн с разрезов «Амурского угля». Твёрдым топливом уже обеспечены Тамбовский, Константиновский и Ивановский районы, то есть те территории, на которых в прошлый отопительный сезон возникали сложности с поставкой.

— В целом министерство ЖКХ работает неплохо, подготовка к новому отопительному сезону в регионе идёт по графику, отставаний нет. Особое внимание необходимо обратить на территории, пострадавшие в этом году от паводка. Поскольку все они северные, и холода там наступают раньше, времени на эту работу не так много. В Магдагачах до начала отопительного сезона необходимо привести в порядок дамбу и обеспечить штатное водоснабжение поселка, в остальных населенных пунктах – закончить обследование и ремонт печей, – отметил губернатор Василий Орлов.