Жители амурского посёлка боятся замерзнуть зимой

Фото: Николай Рупаков

Жители Буреи из дома 101 В на улице Октябрьской обратились в редакцию Амур.инфо с проблемой. Второй год подходящая к дому теплотрасса находится в плачевном состоянии. Она никак не утеплена, и работы в этом направлении даже не начинались, несмотря на то, что на дворе уже вторая половина августа – последнего месяца лета.

Народ

Как сообщают жильцы дома, многострадальная «раздетая» теплотрасса относится к той категории имущества, которое изначально было на балансе структур ЖКХ, относящихся к местной железной дороге. С упразднением ведомственных коммунальных организаций в составе РЖД, принадлежавшие им сети и коммуникации передали на баланс района, но их обслуживание, как полагают авторы обращения, ведётся по остаточному принципу, что на практике чаще всего означает – не ведётся.

Дом 101 В на улице Октябрьской уже перезимовал в аварийном режиме, и жильцы не хотят повторения эпопеи с паяльными лампами – гораздо разумнее было бы использовать остаток тёплого времени года для утепления магистрали.

Власть

В ответе администрации Бурейского муниципального округа (его предоставили жильцы дома) сообщается, что работы по утеплению теплотрассы будут проведены в сентябре 2022 года.

Корреспондент Амур.инфо связался со специалистами администрации для прояснения перспектив ремонта проблемной точки. Исполняющая обязанности начальника отдела ЖКХ рассказала, что отремонтировать и утеплить теплотрассу планировали еще перед прошлым отопительным периодом, но министерство ЖКХ Амурской области не утвердило выделение средств на эти работы – поэтому решили ограничиться ремонтом отопительного котла.

— В этом году мы обратились к ресурсоснабжающей организации, которая до холодов обязалась провести ремонт. До начала октября организация пообещала нам выполнить работы за свой счёт, – заверила корреспондента Амур.инфо Евгения Антипина, исполняющая обязанности начальника отдела ЖКХ и энергетики администрации Бурейского муниципального округа.

Дело

Сейчас на теплотрассе никаких работ не ведётся. Труба отопления второй год лежит на земле – деревянные обрезки шпал, которые поддерживали трубу над землёй, уже давно сгнили. Жители уже начинают сомневаться в её пригодности – обильные дожди приводят к обильной ржавчине, которая, как известно, не способствует целостности стальной трубы.

— Труба лежит наполовину в воде. Непонятно, как её там будут утеплять. А потом может так получиться, что проржавевшую трубу утеплят, подадут на неё теплоноситель под давлением, и она начнёт лопаться в разных местах. Вот так мы сами себе создаём проблемы на пустом месте, – прокомментировал ситуацию Николай Рупаков, житель дома, ставший инициатором неоднократных обращений во все инстанции.