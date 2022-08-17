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17августа
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сегодня, 16:26 0

В Благовещенске арестовали водителя, припарковавшегося на набережной

Мужчина проведет в изоляторе трое суток

В Благовещенске арестовали водителя, припарковавшегося на набережной
Фото: Амур.инфо

Напомним, что вечером 15 августа на набережной Амура полицейскими был задержан гражданин с признаками наркотического опьянения, который припарковал на тротуаре свой автомобиль, не имеющий госзнаков.

Нарушителем оказался житель Белогорского муниципального округа 1990 года рождения.

В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство». А уже сегодня, 17 августа, благовещенский городской суд назначил хулигану административный арест на трое суток, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Помимо этого, амурчанина ждут административные наказания за вождение автомобиля без номерных знаков и движение по тротуарам, а также за вождение в состоянии опьянения. Сейчас анализируются записи камер видеонаблюдения. Решения по ним вынесут позже.

В случае если подтвердится факт наркотического опьянения, мужчину ждет наказание еще и за немедицинское потребление наркотических веществ.

Также полицейские установили, что в момент парковки на тротуаре набережной автомобилем управлял не владелец, а его 20-летний знакомый из Ивановского округа. За это нарушение молодой человек проведет под арестом десять суток, а также оплатит стоимость перемещения и хранения на спецстоянке задержанного транспортного средства.

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