Благовещенские коммунальщики восстановили ограждение у площади Победы

Центр Благовещенска страдает из-за недисциплинированных водителей. Цепь между автостоянкой на улице Калинина и общественной территорией у площади Победы явно мешала любителям припарковаться. Меньше чем за полтора месяца ограждение пришлось восстанавливать трижды.

О транспорте, заезжающем на площадь, и сломанном ограждении в соцсети Олега Имамеева несколько раз писала неравнодушная горожанка. Накануне по его поручению цепь вновь приварили.

фото: администрация Благовещенска

Теперь вопрос на круглосуточном контроле у диспетчеров ЕДДС. На виновников объявлена охота – при повторных происшествиях устанавливать вредителей будут по камерам наружного наблюдения.

Это не единственный пример автохамста в столице Приамурья. Во вторник резонанс получила ситуация с водителем, устроившим гонки с пересечением двойной сплошной, опасными обгонами и в итоге припарковавшимся на пешеходной части набережной. Благовещенец будет привлечен к ответственности минимум по трем статьям, сообщает администрация Благовещенска.