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17августа
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сегодня, 17:21 0

Благовещенские коммунальщики восстановили ограждение у площади Победы

Ремонт пришлось провести из-за автохамов

Благовещенские коммунальщики восстановили ограждение у площади Победы
Фото: Администрация Благовещенска

Центр Благовещенска страдает из-за недисциплинированных водителей. Цепь между автостоянкой на улице Калинина и общественной территорией у площади Победы явно мешала любителям припарковаться. Меньше чем за полтора месяца ограждение пришлось восстанавливать трижды.

О транспорте, заезжающем на площадь, и сломанном ограждении в соцсети Олега Имамеева несколько раз писала неравнодушная горожанка. Накануне по его поручению цепь вновь приварили.

фото: администрация Благовещенска

Теперь вопрос на круглосуточном контроле у диспетчеров ЕДДС. На виновников объявлена охота – при повторных происшествиях устанавливать вредителей будут по камерам наружного наблюдения.

Это не единственный пример автохамста в столице Приамурья. Во вторник резонанс получила ситуация с водителем, устроившим гонки с пересечением двойной сплошной, опасными обгонами и в итоге припарковавшимся на пешеходной части набережной. Благовещенец будет привлечен к ответственности минимум по трем статьям, сообщает администрация Благовещенска.

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#мэрия #происшествия #транспорт

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