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17августа
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Девушка Пьера Нарцисса высказалась о внебрачных детях артиста

Ксения Грин утверждает, что у певца не могло быть внебрачных детей

Девушка Пьера Нарцисса высказалась о внебрачных детях артиста
Фото: novostivl.ru

После смерти Пьера Нарцисса появилась информация, что у певца был внебрачный ребёнок. Однако последняя возлюбленная артиста Ксения Грин довольно резко высказалась по этому поводу. Она заявила, что у Пьера была только дочь Каролина, которую он очень любил. Ксения расcказала, кому выгодно распространять подобные слухи, сообщает издание Prozvezd.

Ксения заявила, что Пьер действительно хотел ещё​ детей, но у них не получалось зачать ребёнка. По её словам, певец постоянно говорил ей о сыне. Теперь девушка понимает,​ что они не могли стать​ родителями из-за​ хронических заболеваний Нарцисса.

Ксения уверена, что слухи о внебрачных детях артиста распространяют дамы, жаждущие пиара. Она отмечает, что в последнее время Пьер был только рядом с ней, а со своими «бывшими» не общался.

Также ходят слухи, что у Нарцисса есть​ ​взрослый сын в Камеруне. Однако Ксения утверждает, что это не так, поскольку она общается с его семьёй. Грин просит «самопровозглашённых​ женщин Пьера» не распространять​ ложную информацию о его внебрачных детях.

По её словам, певец никогда бы​ не оставил своего ребёнка и не стал бы делать тайны из своего отцовства, поскольку был слишком открыт душой. Ксения уверена, что ей Пьер точно бы во всём признался.

Нарцисс очень переживал, что её дочери живут в другой стране. Он считал противоестественным, когда дети растут без родителей. Грин призналась, что отец её детей запретил с ними видеться. По словам Ксении, Пьер поступал как настоящий мужчина и оплачивал адвоката, чтобы помочь ей забрать дочерей.

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#дети #шоу-бизнес

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