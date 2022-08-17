Девушка Пьера Нарцисса высказалась о внебрачных детях артиста
Ксения Грин утверждает, что у певца не могло быть внебрачных детей
После смерти Пьера Нарцисса появилась информация, что у певца был внебрачный ребёнок. Однако последняя возлюбленная артиста Ксения Грин довольно резко высказалась по этому поводу. Она заявила, что у Пьера была только дочь Каролина, которую он очень любил. Ксения расcказала, кому выгодно распространять подобные слухи, сообщает издание Prozvezd.
Ксения заявила, что Пьер действительно хотел ещё детей, но у них не получалось зачать ребёнка. По её словам, певец постоянно говорил ей о сыне. Теперь девушка понимает, что они не могли стать родителями из-за хронических заболеваний Нарцисса.
Ксения уверена, что слухи о внебрачных детях артиста распространяют дамы, жаждущие пиара. Она отмечает, что в последнее время Пьер был только рядом с ней, а со своими «бывшими» не общался.
Также ходят слухи, что у Нарцисса есть взрослый сын в Камеруне. Однако Ксения утверждает, что это не так, поскольку она общается с его семьёй. Грин просит «самопровозглашённых женщин Пьера» не распространять ложную информацию о его внебрачных детях.
По её словам, певец никогда бы не оставил своего ребёнка и не стал бы делать тайны из своего отцовства, поскольку был слишком открыт душой. Ксения уверена, что ей Пьер точно бы во всём признался.
Нарцисс очень переживал, что её дочери живут в другой стране. Он считал противоестественным, когда дети растут без родителей. Грин призналась, что отец её детей запретил с ними видеться. По словам Ксении, Пьер поступал как настоящий мужчина и оплачивал адвоката, чтобы помочь ей забрать дочерей.
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