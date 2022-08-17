Житель амурской столицы задолжал сыну миллион рублей

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело ранее судимого гражданина, который без уважительных причин в нарушение решения суда не платил алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребёнка.

Горе-отец был обязан выплачивать алименты на содержание сына ежемесячно до его совершеннолетия начиная с октября 2010 года. Именно тогда ему выдали решение мирового судьи. Документ мужчина проигнорировал. В сентябре 2021 года мировой суд привлёк мужчину к административной ответственности в виде обязательных работ на 80 часов. Наказание житель Благовещенска отработал, но выводов не сделал. Выплачивать алименты так и не начал.

Общая задолженность на февраль 2022 года составила 1 050 038 рублей 45 копеек.

Подсудимый признал вину и раскаялся. Суд учёл этот факт, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении малолетнего ребенка-инвалида и сожительницы, ухаживающей за ребёнком-инвалидом. К тому же к моменту рассмотрения дела в суде он частично погасил задолженность. Выплатил 500 тысяч рублей.

Однако суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание – четыре месяца лишения свободы условно, с испытательным сроком 10 месяцев, сообщает Благовещенский городской суд Амурской области.