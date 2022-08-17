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17августа
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сегодня, 18:26 0

В Амурской области продолжается вакцинация от COVID-19

В медицинских организациях региона более 42 тысяч комплектов вакцины

В Амурской области продолжается вакцинация от COVID-19
Фото: Светланы Митиной

Более 78 % от подлежащих вакцинации жителей Амурской области уже привились от коронавируса. Однако ревакцинацию никто не отменял. Прививочные кабинеты продолжают работу во всех медицинских организациях области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По данным Министерства здравоохранения Приамурья, два компонента вакцины получили 379 209 амурчан. Вакцинация продолжается. Специалисты настоятельно рекомендуют проходить ревакцинацию, чтобы не допустить снижения уровня коллективного иммунитета.

Для ревакцинации против новой коронавирусной инфекции годится первый компонент «Спутник V», как аналог «Спутник Лайт». Все желающие получить прививку могут обратиться в поликлинику по месту жительства, при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС, а также копии этих документов.

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#здоровье #медицина

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