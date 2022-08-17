В Благовещенске в районе ЦЭС обустроят пешеходный переход

Мэр Благовещенска Олег Имамеев рассказал, что в городе появится долгожданный для местных жителей пешеходный переход. Речь о переходе через улицу Театральную в районе ЦЭС.

Из-за отсутствия «зебры» на этом участке путь от остановки до дома напротив составляет более километра. Ближайший переход находится в 600 метрах, и людям приходится идти в обход. Однако далеко не все жители соблюдают правила и в целях экономии сил и времени просто-напросто перебегают дорогу, рискуя при этом своей жизнью.

Фото: телеграм-канал Олега Имамеева

Администрация города откликнулась на многочисленные просьбы жителей и занялась данным вопросом.

«Нашли решение: переход сделаем сразу за переулком Луговым. Ставим в план на 2023 год. Попросили еще тротуар от ТЦ «Зея» до дома № 224. Нужно искать деньги, постараемся с этим тоже помочь», – пишет Олег Имамеев в своем телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Олега Имамеева

Помимо этого, мэр поблагодарил жителей, с которыми накануне обсуждали эти вопросы. Городского главу порадовало, что они принимают активное участие в благоустройстве своего дома и придомовой территории, все ухожено и аккуратно.