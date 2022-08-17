IT-гиганты выступили против VPN-сервисов

За последние полгода Россия по числу скачиваний VPN-сервисов поднялась до второго места, уступив только Индии. При этом значительно выросло и количество случаев кражи личных данных пользователей. По расчетам экспертов, почти каждый второй пользователь сервисов обхода блокировки в стране стал жертвой утечки. На потенциальную опасность приложений, предлагающих услуги VPN-сервисов, обратили внимание и такие крупные технологические компании как Google и Apple.

IT-гиганты вводят новые правила и ограничения для разработчиков VPN-сервисов, в том числе запрещающие собирать персональные данные без разрешения. По правилам App Store приложения, предлагающие услуги VPN, не могут продавать, использовать или раскрывать третьим лицам какие-либо данные и должны указать это в своей политике конфиденциальности. Кроме того, разработчик должен предупреждать о том, какие пользовательские данные будут собираться и как они будут использоваться до того, как пользователь начнет использовать приложение.

— Приложения VPN не должны нарушать местные законы, и если вы решите сделать свое приложение VPN доступным на территории, где требуется лицензия VPN, вы должны предоставить информацию о лицензии, – говорится в правилах App Store.

С 1 ноября Google запретит использовать VPN-сервисы для манипуляций объявлениями, которые могут влиять на монетизацию в приложениях, а также для сбора персональных данных пользователей без получения согласия на это. Нельзя будет перенаправлять с помощью VPN пользовательский трафик из других приложений на устройстве или манипулировать трафиком с целью монетизации, сообщает ТАСС.

По словам экспертов, в последнее время в России выросло и число скачиваний VPN-сервисов, и количество пострадавших от кражи личных данных. С помощью VPN злоумышленники могут получить не только Ф.И.О. и электронную почту пользователя, но и его реальный IP-адрес, логины, пароли и историю посещения сайтов. По данным компании Positive Technologies, в результате кибератак хакеры выкрали данные 46 % пользователей VPN-сервисов. Информацию злоумышленники продают на теневых форумах, сообщает портал «Секрет фирмы».

Кроме того, по мнению экспертов, VPN-сервисы интересны злоумышленникам из-за возможности использовать устройство пользователя для майнинга криптовалюты. Чтобы стать жертвой незаконного майнинга, достаточно скачать условно-бесплатный VPN, зараженный специальным вирусом.