Дочь Григория Лепса обманули на 500 тысяч рублей

Дочь Григория Лепса летом прошлого года заказала у рекомендованного ей мебельщика кухню для своей квартиры в центре Москвы. Мужчина получил задаток в 500 тысяч рублей, после чего перестал отвечать на звонки. Когда Инга наконец смогла дозвониться до мебельщика, он уверял, что на днях должен получить заказанный гарнитур из Германии.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что мужчина целый год морочил голову дочери Лепса. В итоге она приняла решение обратиться в полицию.

В пресс-службе МВД сообщили, что недавно получили похожее заявление. Женщина пожаловалась, что отдала 500 тысяч рублей гражданину, который обещал изготовить для неё мебель, однако заказ так и не был выполнен.

Если слова дочери Лепса будут подтверждены, на мужчину могут возбудить уголовное дело за мошенничество. Ему грозит до шести лет колонии.

Инга Лепсверидзе родилась в первом браке Григория Лепса. Она училась в Лондоне, а также получила актёрское образование в США. Снималась в короткометражках и эпизодах игровых фильмов. Также девушка увлекается и музыкой. В 2016 году Инга втайне от отца участвовала в шоу «Голос», однако ни один наставник к ней не повернулся.