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17августа
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сегодня, 15:33 0

Россия возобновила поставки нефти в Японию

Однако объемы поставляемых ресурсов заметно снизились

Россия возобновила поставки нефти в Японию
Фото: Амур.инфо

Япония вновь начала импортировать российскую нефть, рассказало РИА ФАН, ссылаясь на данные японского минфина.

Объемы поставок «черного золота» снизились на 65,4 % относительно июля прошлого года. Сокращение ввоза российского газа в страну восходящего солнца не столь значительно – 26,1 %.

Напомним, японская сторона в июне текущего года свела до нуля импорт российской нефти. За первую половину 2022 года объем поставок по этому направлению стал ниже на 21,7 % по сравнению с первым полугодием 2021 года.

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#экономика

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