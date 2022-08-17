Россия возобновила поставки нефти в Японию

Объемы поставок «черного золота» снизились на 65,4 % относительно июля прошлого года. Сокращение ввоза российского газа в страну восходящего солнца не столь значительно – 26,1 %.

Напомним, японская сторона в июне текущего года свела до нуля импорт российской нефти. За первую половину 2022 года объем поставок по этому направлению стал ниже на 21,7 % по сравнению с первым полугодием 2021 года.