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17августа
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сегодня, 13:24 0

Иосиф Пригожин поделился эмоциями от рождения второго внука

Дочь продюсера Даная родила сына

Иосиф Пригожин поделился эмоциями от рождения второго внука
Фото: graziamagazine.ru

Иосиф Пригожин стал во второй раз дедом. Его дочь Даная родила мальчика, которому дали имя Даниэль. Продюсер рассказал о своих эмоциях и признался, что пока не может свыкнуться с новой ролью, сообщает «Пятый канал».

Пригожин рассказал, что очень рад рождению внука. При этом он признаётся, что пока не может привыкнуть к новому статусу, поскольку до сих пор чувствует себя 25-летним мальчишкой. По словам продюсера, он бодр и активен, поэтому пока не понимает, что стал дедом. Также Пригожин отметил, что надеется увидеть правнуков и намерен по возможности помогать всем наследникам.

Иосиф и певица Валерия уже помогают воспитывать внучку. У пасынка продюсера Арсения Шульгина и его жены Лианы в январе прошлого года родилась дочь Селин.

Как пишет «СтарХит», ранее дочь продюсера рассказывала, что давно мечтала стать мамой и трепетно готовилась к будущей роли. Во время беременности Даная чувствовала себя прекрасно, но переживала, что не сможет вернуть тело в прежнюю форму. Также она признавалась, что очень хочет вернуться в привычный режим и поскорей пойти работать.

В начале весны Даная Пригожина вышла замуж за молодого человека по имени Евгений, с которым встречалась два года.

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#дети #шоу-бизнес

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