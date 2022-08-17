Иосиф Пригожин поделился эмоциями от рождения второго внука

Пригожин рассказал, что очень рад рождению внука. При этом он признаётся, что пока не может привыкнуть к новому статусу, поскольку до сих пор чувствует себя 25-летним мальчишкой. По словам продюсера, он бодр и активен, поэтому пока не понимает, что стал дедом. Также Пригожин отметил, что надеется увидеть правнуков и намерен по возможности помогать всем наследникам.

Иосиф и певица Валерия уже помогают воспитывать внучку. У пасынка продюсера Арсения Шульгина и его жены Лианы в январе прошлого года родилась дочь Селин.

Как пишет «СтарХит», ранее дочь продюсера рассказывала, что давно мечтала стать мамой и трепетно готовилась к будущей роли. Во время беременности Даная чувствовала себя прекрасно, но переживала, что не сможет вернуть тело в прежнюю форму. Также она признавалась, что очень хочет вернуться в привычный режим и поскорей пойти работать.

В начале весны Даная Пригожина вышла замуж за молодого человека по имени Евгений, с которым встречалась два года.