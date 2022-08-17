Иосиф Пригожин поделился эмоциями от рождения второго внука
Дочь продюсера Даная родила сына
Иосиф Пригожин стал во второй раз дедом. Его дочь Даная родила мальчика, которому дали имя Даниэль. Продюсер рассказал о своих эмоциях и признался, что пока не может свыкнуться с новой ролью, сообщает «Пятый канал».
Пригожин рассказал, что очень рад рождению внука. При этом он признаётся, что пока не может привыкнуть к новому статусу, поскольку до сих пор чувствует себя 25-летним мальчишкой. По словам продюсера, он бодр и активен, поэтому пока не понимает, что стал дедом. Также Пригожин отметил, что надеется увидеть правнуков и намерен по возможности помогать всем наследникам.
Иосиф и певица Валерия уже помогают воспитывать внучку. У пасынка продюсера Арсения Шульгина и его жены Лианы в январе прошлого года родилась дочь Селин.
Как пишет «СтарХит», ранее дочь продюсера рассказывала, что давно мечтала стать мамой и трепетно готовилась к будущей роли. Во время беременности Даная чувствовала себя прекрасно, но переживала, что не сможет вернуть тело в прежнюю форму. Также она признавалась, что очень хочет вернуться в привычный режим и поскорей пойти работать.
В начале весны Даная Пригожина вышла замуж за молодого человека по имени Евгений, с которым встречалась два года.
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