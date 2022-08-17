В Благовещенске сбили пешехода

Ночью с 16 на 17 августа в промежутке между 1:40 и 2:00 в городе Благовещенске на пересечении улиц Шимановского – Зейская неизвестный сбил мужчину 1959 года рождения, сообщает пресс-служба благовещенского управления ГИБДД.

Личность водителя и марка машины не установлены. Пострадавший в результате ДТП получил травмы. Госавтоинспекция ищет свидетелей для выяснения обстоятельств происшествия. Любую информацию о случившемся сообщать в благовещенское управление ГИБДД по телефонам: 59-46-86; 8-963-800-04-50 или в дежурную часть ГИБДД: 42-52-62.

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Светлана Овчинникова