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сегодня, 14:29 0

В Благовещенске сбили пешехода

Водитель скрылся с места происшествия

В Благовещенске сбили пешехода
Фото: Амур.инфо

Ночью с 16 на 17 августа в промежутке между 1:40 и 2:00 в городе Благовещенске на пересечении улиц Шимановского – Зейская неизвестный сбил мужчину 1959 года рождения, сообщает пресс-служба благовещенского управления ГИБДД.

Личность водителя и марка машины не установлены.

Пострадавший в результате ДТП получил травмы.

Госавтоинспекция ищет свидетелей для выяснения обстоятельств происшествия.

Любую информацию о случившемся сообщать в благовещенское управление ГИБДД по телефонам: 59-46-86; 8-963-800-04-50 или в дежурную часть ГИБДД: 42-52-62.

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#ДТП #криминал #происшествия

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