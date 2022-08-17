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Максу Барских хотят запретить въезд в Украину за исполнение песен на русском языке

Соотечественники затравили Макса Барских за выступления на русском

Максу Барских хотят запретить въезд в Украину за исполнение песен на русском языке
Фото: liganu.com

Недавно Макс Барских выступил в Риге. После этого на Украине раскритиковали артиста за исполнение песен на русском языке и потребовали запретить ему въезд в страну. Об этом сообщает издание Solenka.info.

Ещё пару месяцев назад Макс Барских жёстко критиковал спецоперацию на Украине. Певец жалел, что тратил своё время на выступления в России, оскорблял россиян и даже собирался идти на фронт. Он отказался возвращать российским поклонникам деньги за отменённые концерты, а также запретил использовать в России свои песни.

Однако во время недавнего концерта в Латвии артист выступал на русском языке. После этого в соцсетях на Барских обрушились гневные комментарии как от россиян, так и от украинцев. Граждане России возмутились тем, что Макс продолжает зарабатывать деньги, исполняя песни на русском языке. А украинцы обвинили Барских в двойном предательстве. Ранее певец обещал защищать свою родину, но вместо этого сбежал в Европу, а теперь ещё и поёт русские песни.

Теперь хейтеры требуют запретить артисту въезд на Украину до тех пор, пока он не откажется от русских хитов и не принесёт извинения за своё выступление в Латвии.

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#Украина #шоу-бизнес

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