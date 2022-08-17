Суд Уфы оштрафовал Юрия Шевчука на 50 тысяч рублей

У Шевчука была возможность принять участие в заседании по видеосвязи из суда в Петербурге, однако в суд он не пришёл. Адвокат артиста Александр Передрук говорил о скудности доказательной базы, указывал на нарушения в составлении и направлении протокола Шевчуку и просил прекратить производство. Однако суд признал музыканта виновным.

Адвокат сообщил, что они планируют обжаловать решение суда после получения решения. Передрук считает, что в деле имелись доказательства, которые опровергают виновность артиста.

Протокол в отношении Шевчука был составлен в мае после его концерта в Уфе. Во время выступления лидер ДДТ выступил с антивоенным обращением и высказался о своём понимании слова «родина». В полиции сочли слова исполнителя провокационными.

Как сообщает «СтарХит», 65-летний артист призывает свою аудиторию быть добрее друг к другу и не конфликтовать по пустякам. По словам Шевчука, назревает «очередная драка между теми, кто остался в России, и теми, кто уехал на Запад». Происходит много споров и ссор, которые очень удручают музыканта. Тем не менее, он верит в «свет в конце тоннеля».

Как пишет «Коммерсантъ», Шевчук считает, что нынешнее преследование очень напоминает ему времена, «когда рок был фактически» запрещён в стране. В одном из интервью он с сожалением отметил, что в России, вероятно, концертная деятельность ДДТ подходит к концу.