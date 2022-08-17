В ноябре в амурском селе откроется новый кинозал

Фото: Оксана Шишенко

В ноябре этого года в селе Константиновка Амурской области планируется открытие нового кинозала АОДНТ на базе районного дворца культуры. Во вторник, 16 августа, министр культуры и национальной политики региона Надежда Доргунова и директор Амурского областного Дома народного творчества Анна Филоненко побывали в Константиновке и определили объем работ.

В кинозале предстоит установить новое цифровое оборудование и кресла для зрителей на общую сумму в девять миллионов рублей. Для этого сейчас подбирают подрядчика. Модернизация пройдет в рамках федерального проекта «Культурная среда» и национального проекта «Культура». Всего в проекте участвуют 103 российских кинозала, расположенных в населенных пунктах с количеством жителей до 500 тысяч человек, сообщает Амурский областной дом народного творчества. Фото: Оксана Шишенко Фото: Оксана Шишенко Фото: Оксана Шишенко Фото: Оксана Шишенко Фото: Оксана Шишенко Фото: Оксана Шишенко

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#культура #строительство

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Виктория Большакова