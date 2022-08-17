Амур.инфо вошло в тройку лидеров по цитируемости СМИ

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг медиаресурсов Амурской области за второй квартал 2022 года. По сравнению с итогами первого квартала Амур.инфо улучшило свою позицию в рейтинге, поднявшись с пятого места на второе.

Основой для построения рейтинга стал Индекс цитируемости (ИЦ). Это показатель качества распространения контента СМИ. Индекс учитывает количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Также в расчет идет социальная влиятельность СМИ, сообщает «Медиалогия».

В итоге у ИА «Амур.инфо» Индекс цитируемости за второй квартал 2022 года составил 8,99. Наше информационное агентство обогнало в рейтинге такие СМИ региона, как Asn24.ru, Amur.life, «Амурская правда», 2x2.su., ГТРК «Амур», «Зейские вести сегодня», Телепорт.рф и Амурское областное телевидение.