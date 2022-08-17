Уровень воды в реках Амурской области остается высоким

Уровень воды в основных реках все ещё достаточно высок, на Верхнем Амуре и Зее вода выше нормы на 0,5-2,2 метра, на Среднем Амуре на 2,6-3,2 метра, в нижнем течении Селемджи превышение нормы до 0,4 метра.

Гребень паводка по Амуру смещается ниже села Иннокентьевка, выше по течению вода упала на 12-52 сантиметров в сутки, на Зее понижение уровня воды на 37-58 сантиметров в сутки, а на Селемдже зафиксирован спад на 9-25 сантиметров в сутки.

В районе сел Гродеково – Константиновка и села Иннокентьевка поймы подтоплены на 0,3-1,4 метра.

В ближайшие двое суток на Амуре в районе сел Джалинда – Иннокентьевка, на Зее в районе села Мазаново и реке Селемджа в районе села Норск ожидается спад воды в среднем на 10-30 сантиметров, местами на 30-50 сантиметров.

Более подробную информацию об уровне рек в Приамурье публикует Главное управление МЧС России по Амурской области.