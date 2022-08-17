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17августа
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сегодня, 10:51 0

Директор Шатунова сообщил, что могилу певца накрыли бетонной плитой в целях безопасности

Аркадий Кудряшов считает, что фанаты могут изъять капсулу с прахом артиста

Директор Шатунова сообщил, что могилу певца накрыли бетонной плитой в целях безопасности
Фото: kleo.ru

Могилу Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище в Москве несколько дней назад накрыли бетонной конструкцией. Директор певца Аркадий Кудряшов объяснил, что это первый этап подготовки к установке памятника, сообщают «Аргументы и факты».

Кудряшов объяснил, что также это было сделано в целях безопасности, чтобы «исключить незаконное изъятие капсулы с прахом артиста». Возле могилы Шатунова каждый день собираются поклонники.

По словам Аркадия, скоро на могилу вернут крест, который убрали из-за работ, а бетонная конструкция будет засыпана землёй.

После похорон Шатунова его семья объявила конкурс на лучший эскиз памятника. В ближайшее время станет известно имя скульптора, а также будут выставлены эскизы для обсуждения.

Юрий Шатунов умер 23 июня от инфаркта в возрасте 48 лет. Певца кремировали, а его прах похоронили на Троекуровском кладбище. На прощание с солистом «Ласкового мая» пришли более 15 тысяч человек, приехавших со всей России. Сообщалось, что вторую часть праха его семья увезла в Германию.

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#память #шоу-бизнес

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