Директор Шатунова сообщил, что могилу певца накрыли бетонной плитой в целях безопасности

Кудряшов объяснил, что также это было сделано в целях безопасности, чтобы «исключить незаконное изъятие капсулы с прахом артиста». Возле могилы Шатунова каждый день собираются поклонники.

По словам Аркадия, скоро на могилу вернут крест, который убрали из-за работ, а бетонная конструкция будет засыпана землёй.

После похорон Шатунова его семья объявила конкурс на лучший эскиз памятника. В ближайшее время станет известно имя скульптора, а также будут выставлены эскизы для обсуждения.

Юрий Шатунов умер 23 июня от инфаркта в возрасте 48 лет. Певца кремировали, а его прах похоронили на Троекуровском кладбище. На прощание с солистом «Ласкового мая» пришли более 15 тысяч человек, приехавших со всей России. Сообщалось, что вторую часть праха его семья увезла в Германию.