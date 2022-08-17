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17августа
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сегодня, 12:47 0

Амурчанин был убит из собственного оружия

В материалах дела фигурировали: водка, ссора, карабин

Амурчанин был убит из собственного оружия
Фото: Амур.инфо

Сковородинский районный суд в очередной раз удивлялся разнообразию способов бытового убийства при вынесении приговора местному жителю, который лишил жизни знакомого.

В декабре прошлого года оба гражданина находились в доме потерпевшего и выпивали. Через некоторое время между мужчинами возникла бытовая ссора – хозяин высказал гостю претензии об устроенном им беспорядке.

Никто никогда не узнает, каким образом хозяин собирался бороться с разбросанными носками при помощи огнестрельного оружия, но материалы дела подтверждают, что тем вечером из сейфа был извлечен самозарядный карабин.

Как только вооружённый хозяин предстал перед своим гостем, последний испугался и решил, что настало время реализовать своё право на самооборону. Он несколько раз ударил хозяина по голове, отобрал оружие, после чего произвёл два выстрела: в голову и тело оппонента.

После того как убийство состоялось, стрелявший оформил явку с повинной, раскаялся и содействовал раскрытию преступления. При определении наказания суду также пришлось учесть явно противоправный характер действий погибшего владельца оружия.

Тем не менее, в связи с тяжким характером преступления суд приговорил виновного к десяти годам колонии строгого режима, сообщает прокуратура Амурской области.

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#закон #криминал #происшествия

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