Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:24 0

Губернатор Василий Орлов проведёт прямой эфир

Темы обсуждения – паводок и социальная поддержка

Губернатор Василий Орлов проведёт прямой эфир
Фото: Телеграм-канал Василия Орлова

В воскресенье, 21 августа, в 19:00 Василий Орлов проведёт прямой эфир, во время которого ответит на вопросы жителей Амурской области.

«21 августа в 19:00 проведу прямой эфир на канале Россия 24. Тема остается прежней – социальная поддержка, в том числе тех людей, кто пострадал во время паводка. Вопросы (текстовые, аудио, видео) можно присылать в мессенджер по номеру +7-914-042-8187», – сообщил губернатор в своём телеграм-канале.

Просмотров всего: 228

#губернатор

распечатать


Общество

Школьники из Амурской области и Амвросиевского района ДНР встретились в Москве
Общество

Василий Орлов: «О хороших людях и их делах нужно говорить как можно больше»
Общество

Василий Орлов попросил обратить внимание на сохранность дворовых площадок

Спорт

Василий Орлов поручил сделать дорожную карту ремонта пришкольных стадионов