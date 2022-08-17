Губернатор Василий Орлов проведёт прямой эфир

В воскресенье, 21 августа, в 19:00 Василий Орлов проведёт прямой эфир, во время которого ответит на вопросы жителей Амурской области.

«21 августа в 19:00 проведу прямой эфир на канале Россия 24. Тема остается прежней – социальная поддержка, в том числе тех людей, кто пострадал во время паводка. Вопросы (текстовые, аудио, видео) можно присылать в мессенджер по номеру +7-914-042-8187», – сообщил губернатор в своём телеграм-канале.

Просмотров всего: 228

#губернатор

распечатать

Виктория Большакова