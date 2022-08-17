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17августа
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сегодня, 11:24 0

Школьники из Амурской области и Амвросиевского района ДНР встретились в Москве

Василий Орлов рассказал, что эту поездку помогли организовать амурчане

Школьники из Амурской области и Амвросиевского района ДНР встретились в Москве
Фото: Правительство Амурской области

Ученики амурского кадетского корпуса и школы № 7 ЗАТО Циолковский, а также школьники из Амвросиевского района ДНР побывали в столичном Центре подготовки космонавтов имени Гагарина, сообщает пресс-служба областного правительства.

Ребятам провели обзорную экскурсию по комплексу, показали спутники и космические аппараты, а также познакомили с профессиями, которые связаны с космосом и историей его освоения.

Для школьников Амвросиевского района поездка состоялась за счёт благотворительных средств, пожертвованных жителями Амурской области.

Фото: Правительство Амурской области

Этим летом в детских санаторно-курортных комплексах Анапы и Крыма впервые отдохнули 500 детей с подшефной территории. Там для ребят подготовили как развлекательные, так и познавательные программы, благодаря которым они узнали о территориальных, социально-экономических и культурных особенностях Амурской области.

— Для школьников в Москве запланирована интересная программа – они познакомятся с достопримечательностями столицы и новыми технологиями, посетят парк «Патриот» и тематические павильоны на ВДНХ. Всего на профориентационный тур в Москву приехало 18 школьников из Амурской области и 16 ребят из Амвросиевского района. Считаю, что для подростков из нашего подшефного региона, которые несколько лет прожили под обстрелами и не знают мирной жизни, – это хорошая возможность отдохнуть и определиться с будущей профессией, – отметил глава Амурской области Василий Орлов.

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#губернатор #космос #областная власть #Циолковский #школа

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