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сегодня, 10:15 0

Дмитрий Нагиев ушёл из проекта «Голос» после десяти лет работы

Новой ведущей шоу «Голос. 60+» станет Лариса Гузеева

Дмитрий Нагиев ушёл из проекта «Голос» после десяти лет работы
Фото: dni.ru

Первый канал объявил о возвращении в эфир линейки шоу «Голос». Первым в эфир выйдет «Голос. 60+». Также стало известно, что Дмитрия Нагиева на посту ведущего заменит Лариса Гузеева, сообщает «Вокруг ТВ».

О том, что Лариса Гузеева станет ведущей пятого сезона шоу «Голос. 60+», сообщил главный продюсер музыкального и развлекательного вещания Первого канала Юрий Аксюта. Он рассказал, что Дмитрий Нагиев ещё несколько сезонов назад решил взять творческую паузу. По словам Аксюты, прошлый «Голос» был юбилейным, поэтому пришло время перемен.

В разговоре с РБК Нагиев подтвердил, что как минимум один сезон не будет ведущим шоу «Голос» и «Голос. 60+».

Лариса Гузеева призналась, что предложение вести «Голос. 60+» стало для неё очень неожиданным. Телеведущая отметила, что ей страшно приходить в проект, в котором все привыкли к Дмитрию Нагиеву. Она понимает, что их будут сравнивать, поэтому готова к критике и камням в свой адрес.

Также Гузеева уверена, что к представительницам прекрасного пола предъявляют больше требований. Она отметила, что пока не приступила к съёмкам, но уже волнуется.

Первый канал также объявил имена звёздных наставников проекта. Ими станут Игорь Корнелюк, Александр Малинин, Елена Ваенга и Валерий Сюткин. Создатели проекта обещают, что в шоу будут конкурировать опытные певцы со стажем, а также представители различных профессий.

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#шоу-бизнес

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