Прокуратура Амурской области: десять лет колонии за убийство табуретом

Приговором Архаринского районного суда Амурской области осужден местный житель. Он признан виновным в убийстве.

Следователи установили, что в конце прошлого года осужденный, выпив, решил выяснить отношения со знакомым, с которым у него были натянутые отношения. Во время ссоры началась драка: мужчина бил не только руками и ногами, но и деревянным табуретом. Из-за полученных травм знакомый обвиняемого умер.

Амурчанин в суде свою вину не признал, заявив, что убийство не совершал, а только нанес потерпевшему несколько ударов по голове и ушел. Но государственному обвинителю удалось доказать вину архаринца в совершенном преступлении. Суд назначил мужчине 10 лет 15 дней лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы сроком на один год, сообщает прокуратура Амурской области.