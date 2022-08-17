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17августа
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сегодня, 13:29 0

Прокуратура Амурской области: десять лет колонии за убийство табуретом

Дело жителя Архаринского района рассмотрели в суде

Прокуратура Амурской области: десять лет колонии за убийство табуретом
Фото: Амур.инфо

Приговором Архаринского районного суда Амурской области осужден местный житель. Он признан виновным в убийстве.

Следователи установили, что в конце прошлого года осужденный, выпив, решил выяснить отношения со знакомым, с которым у него были натянутые отношения. Во время ссоры началась драка: мужчина бил не только руками и ногами, но и деревянным табуретом. Из-за полученных травм знакомый обвиняемого умер.

Амурчанин в суде свою вину не признал, заявив, что убийство не совершал, а только нанес потерпевшему несколько ударов по голове и ушел. Но государственному обвинителю удалось доказать вину архаринца в совершенном преступлении. Суд назначил мужчине 10 лет 15 дней лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы сроком на один год, сообщает прокуратура Амурской области.

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