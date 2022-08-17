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17августа
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сегодня, 11:46 0

Амурчанин поедет в колонию за четыре преступления, совершенные одно за другим

Жителя Магдагачи объявляли в федеральный розыск

Амурчанин поедет в колонию за четыре преступления, совершенные одно за другим
Фото: Амур.инфо

Ранее судимый 27-летний амурчанин успел собрать о себе не лучшие характеристики. Подпив, он избивал сожительницу, занимался грабежом, угонял мопед.

Как сообщает управление МВД России по Амурской области, в феврале ранее привлекавшийся к уголовной ответственности молодой человек перебрал со спиртным и избил из ревности любимую женщину. С телесными повреждениями средней тяжести девушка оказалась в больнице, а её обидчик – в полиции.

Уже находясь под следствием и одновременно состоя под административным надзором (после освобождения из мест лишения свободы в 2019 году), амурчанин перестал соблюдать установленные судом ограничения и в течение месяца скрывался от контролирующих органов.

23 мая объявленного в федеральный розыск злоумышленника задержали и поместили под стражу. Как уточнили в ведомстве: «за самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства, совершенное в целях уклонения от административного надзора, в отношении него было возбуждено еще одно уголовное дело».

Так же молодой человек обвинялся в угоне и грабеже. На автостоянке у поселковой администрации он увидел чужой мопед, замкнул провода, запустил двигатель. И никем незамеченный скрылся с места преступления. На угнанном транспортном средстве амурчанин поехал к знакомому, чтобы выяснить отношения. В ходе ссоры отнял у него серебряное кольцо и сотовый телефон.

Суд признал молодого человека виновным в совершении преступлений и приговорил к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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#криминал #происшествия

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