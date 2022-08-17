Архаринская больница не выплачивала деньги по госконтрактам
Права исполнителей работ защитила прокуратура
В результате проверки, проведенной архаринской прокуратурой, стало известно, что Архаринская больница в нарушение закона не выплачивала предпринимателям обещанные деньги за те работы, что они выполняли в медучреждении в рамках госконтрактов.
По результатам проверки прокурор района внес представление главному врачу Архаринской больницы, которое впоследствии рассмотрели и удовлетворили.
После вмешательства прокуратуры задолженность в размере более 600 тысяч рублей погашена в полном объеме, права предпринимателей восстановлены, сообщает амурская прокуратура.
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