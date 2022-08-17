В Благовещенске введут специальный режим в связи с надвигающимся циклоном

Режим повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям вводится в Благовещенске с 18:00 17 августа до 8:00 23 августа. Единая дежурная диспетчерская служба принимает сообщения в круглосуточном режиме.

Как сообщает Амурский гидрометцентр, сильные дожди с грозами, шквалистое усиление ветра с порывами до 13-18 метров в секунду ожидаются в Благовещенске с 18 по 22 августа.

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Илья Ринейский