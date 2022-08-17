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В ДТП на подъезде к Благовещенску пострадал ребёнок

Из-за вылетевшего на «встречку» автомобиля столкнулись три машины

В ДТП на подъезде к Благовещенску пострадал ребёнок
Фото: Амур.инфо

Во вторник, 16 августа, на подъезде к городу Благовещенск произошло ДТП – столкнулись три иномарки, включая грузовой тягач. Сообщается о пострадавших.

— В 11 часов 49 минут в дежурную часть поступило сообщение о том, что на 112 километре автодороги «подъезд к городу Благовещенску» по причине выезда на полосу встречного движения произошло столкновение трех транспортных средств: автомобиля Toyota Mark X, автомобиля Nissan Vanette и грузового тягача Renault, с полуприцепом Schmitz, – сообщают в управлении ГИБДД по городу Благовещенску.

Там уточняют, что в аварии пострадали два человека: водитель автомобиля Nissan Vanette и его несовершеннолетний пассажир 2012 года рождения.

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#ДТП

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