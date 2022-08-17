В ДТП на подъезде к Благовещенску пострадал ребёнок

Во вторник, 16 августа, на подъезде к городу Благовещенск произошло ДТП – столкнулись три иномарки, включая грузовой тягач. Сообщается о пострадавших.

— В 11 часов 49 минут в дежурную часть поступило сообщение о том, что на 112 километре автодороги «подъезд к городу Благовещенску» по причине выезда на полосу встречного движения произошло столкновение трех транспортных средств: автомобиля Toyota Mark X, автомобиля Nissan Vanette и грузового тягача Renault, с полуприцепом Schmitz, – сообщают в управлении ГИБДД по городу Благовещенску.

Там уточняют, что в аварии пострадали два человека: водитель автомобиля Nissan Vanette и его несовершеннолетний пассажир 2012 года рождения.