В Свободном произошло серьезное ДТП

По предварительным данным, виновник аварии, двигаясь по улице Шатковская, грубо нарушил правила, не посчитал нужным предоставить преимущество другим участникам дорожного движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилем охранного предприятия. От удара автомобиль нарушителя отбросило в грузовик.

Фото: телеграм-канал Новости Свободного

На место происшествия приехали сотрудники полиции и скорой помощи.

Фото: телеграм-канал Новости Свободного

В ДТП пострадали люди.

Фото: телеграм-канал Новости Свободного

Виновника ДТП ждет наказание.

Фото: телеграм-канал Новости Свободного

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— Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 16 августа 2022 года около 14:30 на улице Шатковская города Свободный. По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan X-Trail допустил столкновение с Toyota Probox, после чего Nissan X-Trail совершил столкновение с Nissan Atlas. В результате ДТП травмы получили два человека, – сообщили в ГИБДД Амурской области.