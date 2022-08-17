В Свободном произошло серьезное ДТП
Столкнулись три автомобиля
Обновлено: 10:12
Во вторник, 16 августа, во второй половине дня в городе Свободном на пересечении улиц Шатковская – Михайло-Чесноковская произошло столкновение трех автомобилей, сообщается в телеграм-канале Новости Свободного.
По предварительным данным, виновник аварии, двигаясь по улице Шатковская, грубо нарушил правила, не посчитал нужным предоставить преимущество другим участникам дорожного движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилем охранного предприятия. От удара автомобиль нарушителя отбросило в грузовик.
Фото: телеграм-канал Новости Свободного
На место происшествия приехали сотрудники полиции и скорой помощи.
Фото: телеграм-канал Новости Свободного
В ДТП пострадали люди.
Фото: телеграм-канал Новости Свободного
Виновника ДТП ждет наказание.
Фото: телеграм-канал Новости Свободного
Новость обновлена
— Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 16 августа 2022 года около 14:30 на улице Шатковская города Свободный. По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan X-Trail допустил столкновение с Toyota Probox, после чего Nissan X-Trail совершил столкновение с Nissan Atlas. В результате ДТП травмы получили два человека, – сообщили в ГИБДД Амурской области.
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