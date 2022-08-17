Амурчане отправились покорять Грушинский фестиваль

Фото: архив Сергея Макарова и Евгения Еремина

Фестиваль стартует 18 августа под Самарой на территории легендарных «Мастрюковских озёр» Фестивального парка. В этом году знаменитая «Грушинка» примет на своей сцене – плавучей гитаре – не только мэтров, но и совсем юных исполнителей. Под его флагом пройдет слёт лидеров Общероссийского детско-молодежного Движения авторской песни «Многоголосье».

В нем примут участие 100 руководителей и юных участников клубов авторской песни из 18-ти опорных региональных фестивальных центров России, победителей региональных этапов конкурса «Зеленая карета».

Амурскую область представит делегация из двух человек, такова выделенная нашему региону квота. В нее вошли юный музыкант, студент третьего курса Дальневосточного Государственного Аграрного Университета Сергей Макаров и его наставник, ветеран движения авторской песни, кандидат филологических наук и организатор регионального этапа конкурса «Зеленая карета» Евгений Еремин.

Оба музыканта не только душевно исполняют хиты бардовского жанра, но и сами пишут песни.

— Современные барды – это больше крутые исполнители, которые делают свои каверы порой даже лучше, чем они звучат в оригинале, – уточняет Евгений, – но все же это не авторы собственных песен. Мы же хотим покорить публику своими авторскими произведениями. Ведь искусство – это прежде всего создание чего-то нового, в данном случае новой песни.

Произведения Евгения Еремина знают далеко за пределами родного края, а одну из своих композиций, написанную более 4-х десятилетий назад, амурский бард везет на фестиваль как визитную карточку обновленной «Груши». «Мы снова вместе» называется песня. И действительно, даже с первых строк этого произведения становится ясно, что это явный претендент на гимн бардовского движения:

Мы снова вместе, мы​ снова рядом,

Пусть немного не те, но ведь мы – это мы.

Мы каждое лето сверяем взгляды,

Что лежат в холодильниках с прошлой зимы…

Как считает сам Евгений Еремин, в произведениях каждого автора должен быть свой лирический герой.

— Мой герой – это русский мужик из амурской глубинки, тайги, который вынужден жить в городе и справляться с обстоятельствами, – поделился бард-наставник, – порой он не сдерживается, переходя на крик и вопль, порой зовет на помощь и ищет поддержки и понимания, приспосабливается, но все время в поисках ответов...

И да, этот мужик совсем не прост, он в перерывах между тяжелыми буднями читает О. Генри и виртуозно играет на скрипке. Вот такой противоречивый, но по-своему цельный и наполненный герой песен амурского барда.

Юному участнику фестиваля Сергею Макарову тоже есть, чем удивить музыкантов со всей страны. Он пишет песни с тех пор, как окончил музыкальную школу с красным дипломом. Причем пишет их «не в стол», а активно исполняет с амурских сцен в составе собственно созданной группы «IJTLOVE». К авторскому творчеству Сергей пришел не сразу.

— Выпустившись из музыкальной школы, я был на распутье, – признается молодой человек. – Не представлял, чем заняться, как реализоваться в творчестве. Попробовал писать, поначалу выходило не очень. Но со временем тексты становились все лучше и лучше. Уверен, и этот навык вполне возможно прокачать.

В своих стихах, положенных на музыку, он гонится за «Солнечным ветром», наблюдает за «Китом», ставит «Маяки» и просто любит.

А «Любви хватит на всех…», уверены амурские барды. С этим девизом они будут представлять наш регион все четыре дня Грушинского фестиваля, рассказывая в своих песнях о любви к таежной малой родине в достаточно современной обработке.