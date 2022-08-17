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17августа
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сегодня, 08:28 0

Благовещенцев приглашают отметить День фронтовой собаки

Гостей ждут показательные выступления хвостатых и катание на собачьих упряжках

Благовещенцев приглашают отметить День фронтовой собаки
Фото: Амурский областной краеведческий музей

Мероприятие в рамках одноименной всероссийской акции пройдет в четверг, 18 августа, в 16:00 в музейно-выставочном центре «Дом Котельникова». Гостей ждут показательные выступления четвероногих защитников, рассказы о подвигах фронтовых собак, выставка передвижного «Автобуса Победы» и даже катание на собачьей упряжке.

Праздник посвящен подвигам служебных собак в годы Великой Отечественной войны. Дату учредили после героического поступка овчарки-диверсанта Дины, которая 19 августа 1943 года устроила подрыв фашистского эшелона.

Организаторы: пограничное управление ФСБ России по Амурской области, Амурская областная общественная организация мотолюбителей «МотоПатриот» и местная спортивная общественная организация «Федерация ездового спорта города Благовещенска».

Гостям обещают хорошее настроение, горячий чай и отличные фотографии в кругу хвостатых друзей и помощников.

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#культура #праздники

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