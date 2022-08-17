Семья из Белогорска победила во всероссийском конкурсе «Семья года»

Семья Юлии и Дмитрия Гуляевых из Белогорска победила во всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Многодетная семья», сообщает управление ЗАГС Амурской области.

Амурчане воспитывают 16 детей, 13 из них – приёмные, некоторые уже взрослые и живут отдельно. Ребята часто участвуют в конкурсах, спортивных соревнованиях и других мероприятиях.

Фото: управление ЗАГС Амурской области

Всероссийский конкурс «Семья года» проходит уже в седьмой раз. Из Амурской области подавали 12 заявок на участие, всего же со всей страны – более 3 тысяч. Конкурс проводят для повышения общественного престижа семейного образа жизни, ценностей и ответственного родительства.