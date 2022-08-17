С начала года в Приамурье построили 2 258 новых квартир

Амурстат подсчитал показатели в сфере жилищного строительства на территории области в период с января по июль 2022 года.

За семь месяцев 2022 года на территории Приамурья организациями всех форм собственности построено 2 258 новых квартир, включая квартиры в общежитиях. Общая площадь жилых квадратных метров в новостройках составила около 183 тысяч. Это в 6,9 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.

За счет собственных и заемных средств амурчане построили 813 квартир общей площадью 110,2 тысячи квадратов, превысив прошлогодний показатель в 5,5 раза. Зато доля индивидуального домостроения несколько сократилась. Она составила 60,3 % от всей введенной площади жилых домов, а год назад она достигала 75,1 %.