Амурчан зовут помочь семье будущего школьника из Мариуполя

Сбор состоится в эту субботу. Семье беженцев нужны школьные принадлежности и одежда.

Желающих помочь волонтеры ждут 20 августа с 11 до 13 часов на площади перед ОКЦ. Первокласснику и его маме, переселенцам из Мариуполя, необходимо подготовиться к суровым амурским морозам, о которых они знают пока только понаслышке.

Чтобы их пережить, мальчику (130 размер одежды) необходимы: плащ-дождевик, штаны на осень / зиму, теплые кофты, водолазки, спортивные штаны, шапка, шарф, халат, обувь на осень / зиму (33-34 размер обуви). К школе первокласснику нужны темно-синяя школьная форма, спортивный костюм и обувь, мешок для спортивной формы, черные шорты, желтые футболки и, конечно же, вся канцелярия от тетрадок и пенала до красок и карандашей.

Его маме (54-56 размер одежды) пригодится зонт, повседневная одежда (штаны, кофты, свитера, платья), куртки на осень / зиму, шапка, шарф, обувь на осень / зиму (37-38 размер обуви).

Таже семье нужны теплые одеяла и bluetooth-колонка.

Еще для одной семьи переселенцев волонтеры ищут мужскую зимнюю куртку 50-52 размера, мужскую зимнюю шапку, мужские зимние ботинки 42 размера и чемодан.

Также традиционно в этот день пройдет ежемесячная акция «Раздельный сбор отходов». Волонтеры в этот раз с радостью примут от вас не только собранное раздельно вторсырье, но и активную помощь в организации мероприятия. Особенно приветствуются волонтёры-мужчины, потому как понадобится расставлять, перемещать и грузить собранное. Максимальная занятость три часа, с 10:30 до 13:30, но организаторы будут рады и получасовой помощи желающих сделать мир чище.