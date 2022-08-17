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сегодня, 07:47 0

В Благовещенске пройдёт велозаезд в честь Дня флага России

Он состоится 20 августа

В Благовещенске пройдёт велозаезд в честь Дня флага России
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске в субботу, 20 августа, пройдёт велозаезд в честь Дня флага России. Он начнётся в 8:00, сообщают в спорткомплексе «Юность»

В заезде смогут поучаствовать все желающие. Мероприятие организует федерация мультиспорта «Амурбайк».

Протяжённость маршрута составит 5,6 километра, заезд стартует от амфитеатра на набережной. Перед стартом для участников проведут разминку под музыку. Затем колонну велосипедистов возглавят профессиональные спортсмены, которые будут задавать темп движения и обозначать маршрут.

Справка АИ

День флага России отмечается 22 августа. В этот день в 1991 году над Белым домом в Москве впервые подняли российский триколор. Праздник стал государственным в 1994 году, указ подписал президент РФ.

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#праздники #спорт

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