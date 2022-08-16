В Амурской области сотрудник артели обвиняется в гибели работников

В Приамурье бывшего заместителя председателя артели старателей будут судить за нарушение требований охраны труда, совершённое лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть трёх лиц, сообщает следственное управление Следственного комитета по Амурской области.

Происшествие случилось 19 апреля этого года. Обвиняемый, будучи ответственным за техническое состояние, эксплуатацию и выпуск на линию автотранспортных средств, дал указание трём рабочим поехать по маршруту Зея – посёлок Огорон – посёлок Верхнезейск – метеопост «Локшак» – участок «Кинляндяк» на машине «Урал 375». При этом зампредседателя не проверил, можно ли ехать по указанному маршруту. Управлял автомобилем слесарь по ремонту двигателей (ранее он был машинистом бульдозера), который не ознакомился с актом, устанавливающим маршрут движения, и не прошёл медосмотр перед поездкой.

Из-за нарушений, допущенных обвиняемым, трое рабочих на машине провалились под лёд на Зейском водохранилище в районе устья реки Большой Минжак. Амурчане не смогли выбраться из воды. Тела двоих из них нашли только 9 и 25 июня, местонахождение третьего до сих пор неизвестно.

Уточняется, что обвиняемый признал свою вину в преступлении. Расследование уголовного дела окончено, далее его рассмотрит суд. За такое преступление, согласно части 3 статьи 143 УК РФ, грозят либо принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определённые должности.