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16августа
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сегодня, 17:44 0

В Свободненском районе спасли подростка на гидроцикле

Происшествие на воде произошло в районе села Малая Сазанка

В Свободненском районе спасли подростка на гидроцикле
Фото: Амур.инфо

Семья из Свободного решила провести время на акватории реки Зеи в Малой Сазанке. Сначала на гидроцикле катались взрослые. Затем на водный мотобайк они посадили тринадцатилетнего мальчика, доверив ему управление. На середине реки водный мотоцикл заглох и транспорт вместе с ребёнком понесло по течению в сторону села Москвитино. Родственники сначала сами пытались спасти подростка, но безуспешно. Затем они сообщили о случившемся по номеру 112.

— Узнав о происшествии я незамедлительно вызвала на место члена добровольной пожарной дружины Малосазанского сельсовета Александра Шахназарова, – рассказывает глава сельсовета Анна Трехлеб. – Он, в свою очередь, привлёк неравнодушных жителей села, у которых имеются маломерные суда. В спасении парнишки приняли участие Сергей Свиридов, Сергей Тянутов и Андрей Вшивков. Мальчик остался жив и невредим, отделавшись лишь лёгким испугом. Администрация Малосазанского сельсовета выражает огромную благодарность неравнодушным людям и нашему добровольцу!

Нарушение элементарных правил использования водного мотоцикла чуть не привело к трагедии.

По данному факту сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Свободненский» будет проведена проверка, в ходе которой специалисты примут решение о привлечении законных представителей несовершеннолетнего к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ. Максимальное наказание, предусмотренное по ней, штраф в 500 рублей. Правда, при повторном совершении аналогичного нарушения сумма может увеличиться в 10 раз, а также предусмотрен административный арест на срок до пяти суток.

Напоминаем, управление гидроциклами возможно только при наличии прав. Получить право на управление маломерным судном можно лишь после спецобучения и сдачи экзамена сотрудникам ГИМС.

Категорически запрещено:

  • управлять гидроциклом в нетрезвом виде;
  • управлять гидроциклом лицам, не достигшим 14 лет;
  • использовать гидроцикл в темное время суток;
  • перевозить на гидроцикле детей дошкольного возраста;
  • кататься на акватории пляжей.

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#помощь #происшествия

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