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16августа
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Амурчане помогли собрать в школу 255 будущих первоклассников из ДНР

Школьные принадлежности получили ребята из Амвросиевского района

Амурчане помогли собрать в школу 255 будущих первоклассников из ДНР
Фото: правительство Амурской области

В преддверии Дня знаний будущие первоклассники из Амвросиевского района в торжественной обстановке получили свои первые портфели со школьными принадлежностями. Удобные ранцы с тетрадками и пеналами детям из подшефного района ДНР подарили амурчане.

Всего в рамках ежегодной благотворительной акции «Губернаторский портфель» приобретено 3 798 портфелей первоклассника. 3 543 ранца распределены между будущими школьниками Амурской области. Их получили дети из малообеспеченных семей, а также дети, проживающие в учреждениях социальной защиты населения региона. Остальные портфели отправили ребятам из подшефного Амвросиевского района ДНР.

фото: правительство Амурской области

Ранцы для первоклассников Амвросиевского района были приобретены за счёт средств, которые перечисляют жители региона на специальный благотворительный счёт. Он опубликован на портале Правительства области. Глава Амурской области поблагодарил всех неравнодушных, кто перечисляет средства на спецсчет и помогает восстанавливать Донбасс.

фото: правительство Амурской области

— В Амурской области сложилась многолетняя традиция дарить портфели будущим первоклассникам, семьи которых оказались в трудной жизненной ситуации. В этом году такие же подарки получили и ребята из Амвросиевского района ДНР, над которым мы взяли шефство. Семьям из Амвросиевского района сегодня очень непросто собрать своих детей школу, нужно помочь, – сказал губернатор Амурской области Василий Орлов. – Помимо самого портфеля первоклашки получили канцелярские принадлежности и тетради, а также светоотражающие значки для безопасности на дорогах.

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#помощь #школа

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