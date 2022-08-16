В амурском посёлке рабочий погиб при спиливании веток

Во вторник, 16 августа, в посёлке Прогресс погиб рабочий, который спиливал нависшие над проводами ветки, сообщает прокуратура Амурской области.

39-летний работник МАУ «Благоустройство пгт. Прогресс» коснулся электрического кабеля, после чего погиб от разряда электрического тока. «Прокуратура города Райчихинска выясняет обстоятельства происшествия, проводит проверку исполнения законодательства об охране труда и производственном травматизме», – говорится в сообщении надзорного ведомства. Также надзорный орган контролирует ход доследственной проверки, которую организовали по факту случившегося.

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#происшествия #Райчихинск

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Кристина Хасуева