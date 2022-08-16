«Мотор-шоу» в Свободном: музыка, дым и драйв

Фото: Юрий Поскрёбышев

В субботу, 13 августа, в Свободном состоялось «Мотор-шоу», приуроченное к 110-летнему юбилею города. Мероприятие организовали совместными усилиями региональной общественной организации «Автомобильного спорта Амурской области» и некоммерческими организациями дрэг-рейсинга и спортивного дрифта.

Соревнования по автозвуку, диковинные авто, stance-автомобили – всё это, а также многие другие автомобильные красоты жители и гости Свободного могли увидеть на перекрёстке улиц Зейская и Ленина. О том, как это происходило, в фотогалерее Амур.инфо.

фото: Юрий Поскрёбышев