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«Мотор-шоу» в Свободном: музыка, дым и драйв

Фоторепортаж из города президентского внимания

«Мотор-шоу» в Свободном: музыка, дым и драйв
Фото: Юрий Поскрёбышев

В субботу, 13 августа, в Свободном состоялось «Мотор-шоу», приуроченное к 110-летнему юбилею города. Мероприятие организовали совместными усилиями региональной общественной организации «Автомобильного спорта Амурской области» и некоммерческими организациями дрэг-рейсинга и спортивного дрифта.

Соревнования по автозвуку, диковинные авто, stance-автомобили – всё это, а также многие другие автомобильные красоты жители и гости Свободного могли увидеть на перекрёстке улиц Зейская и Ленина. О том, как это происходило, в фотогалерее Амур.инфо.

фото: Юрий Поскрёбышев

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#дороги #праздники #Свободный #транспорт

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