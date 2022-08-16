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16августа
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сегодня, 18:04 0

В Райчихинске аннулировали результаты голосования по проекту «1 000 дворов»

За благоустройство горожане боролись, прибегая и к нечестным методам

В Райчихинске аннулировали результаты голосования по проекту «1 000 дворов»
Фото: пресс-служба администрации Бурейского округа

Результаты голосования аннулировала общественная комиссия, так как ее членам поступали многочисленные жалобы горожан на нечестные попытки некоторых жителей заполучить победу в конкурсе на благоустройство своих придомовых территорий в 2023 году.

В службе техподдержки сайта, где проходило голосование, также пришли к выводу, что накрутка голосов с большой долей вероятности была. Так, свой выбор сделали 59 212 райчихинцев, при этом уникальных IP-адресов оказалось в 13 раз меньше.

Комиссия приняла решение отменить результаты онлайн-голосования и провести его снова с помощью портала Госуслуг, где требуется индивидуальная авторизация.

Повторное голосование пройдет с 22 по 25 августа, итоги объявят 26 августа.

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#конкурсы

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